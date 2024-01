Urban Logistics Reit Aktie: Was war das denn?

Investoren zeigen derzeit ein gemischtes Sentiment gegenüber Urban Logistics REIT PLC. Die Grundlage des Anleger-Sentiments bildet die Diskussion und Interaktion von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. In den letzten zwei Wochen wurde besonders negativ über Urban Logistics REIT PLC diskutiert, wobei das Stimmungsbarometer an zwei Tagen in die negative Richtung zeigte. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen waren vor allem negative Themen im Fokus der Anleger. Aufgrund dieses Stimmungsbildes erhält die Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung.

Ein weiterer Aspekt bei der Einschätzung einer Aktie ist das Sentiment und der Buzz, also die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz. In diesem Zusammenhang hat die Aktie von Urban Logistics REIT PLC in den vergangenen Monaten eine übliche Diskussionsintensität gezeigt. Daher wird die Einschätzung für diesen Faktor auf "Neutral" festgelegt. Zudem zeigt die sogenannte Rate der Stimmungsänderung kaum Änderungen, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich somit für Urban Logistics REIT PLC ein "Neutral"-Wert.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt, dass die Aktie der Urban Logistics REIT PLC derzeit als Neutral-Titel angesehen wird. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen verschiedener Zeiträume und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Urban Logistics REIT PLC-Aktie ergibt sich ein Wert von 85,71 für den RSI7 und 44,5 für den RSI25. Dies führt zu einem Gesamtranking "Schlecht" auf der Ebene des Relative Strength-Indikators.

In den letzten zwölf Monaten erhielt die Urban Logistics REIT PLC-Aktie insgesamt 1 Analystenbewertung, die als "Gut" eingestuft wurde. Es gab keine neutralen oder schlechten Bewertungen. Somit ergibt sich ein "Gut"-Rating für die Urban Logistics REIT PLC-Aktie. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates zu Urban Logistics REIT PLC vor. Zusammenfassend erhält die Aktie somit ein "Gut"-Rating für diesen Aspekt der Analyse.