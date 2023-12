Urban Logistics Reit Aktie: Die Vorzeichen waren schon lange da …

Die Urban Logistics REIT PLC-Aktie wird derzeit von Analysten als "Gut" bewertet. Dieses Rating basiert auf 1 "Gut"-, 0 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Bewertungen in den letzten zwölf Monaten. Es gab keine Analystenupdates im letzten Monat. Insgesamt erhält die Urban Logistics REIT PLC also eine positive Bewertung für diesen Analyseabschnitt.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Urban Logistics REIT PLC-Aktie liegt bei 37 für die letzten 7 Tage, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Der RSI auf 25-Tage-Basis beträgt 39,83, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Somit ergibt sich insgesamt eine "Neutral"-Bewertung für die Urban Logistics REIT PLC basierend auf dem RSI.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der Kurs der Urban Logistics REIT PLC-Aktie derzeit bei 124,2 GBP, was +9,37 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage (GD50) liegt. Dies führt zu einer kurzfristig positiven Einschätzung. Über die letzten 200 Tage beträgt die Distanz zum GD200 +2,09 Prozent, was zu einer neutralen Einschätzung führt. Insgesamt wird die Aktie also aus charttechnischer Sicht als "Gut" eingestuft.

Die Diskussionen in den sozialen Medien zeigen deutliche Signale zu den Einschätzungen und Stimmungen rund um die Urban Logistics REIT PLC-Aktie. In den letzten Wochen häuften sich die positiven Meinungen, und es wurden hauptsächlich positive Themen rund um den Wert angesprochen. Unsere Redaktion kommt daher zu dem Schluss, dass das Unternehmen als "Gut" einzustufen ist. Zusammenfassend ist die Redaktion der Auffassung, dass die Aktie von Urban Logistics REIT PLC in Bezug auf die Anlegerstimmung angemessen bewertet ist.