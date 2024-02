Urban Logistics Reit Aktie: Tolle Nachrichten für alle Bullen!

Die Analystenbewertung der Urban Logistics REIT PLC-Aktie zeigt, dass von insgesamt 1 Analystenbewertungen in den letzten zwölf Monaten 1 als "Gut" eingestuft wurden, während keine "Neutral" oder "Schlecht"-Bewertungen vorliegen. Dies ergibt im Durchschnitt ein "Gut"-Rating für das Wertpapier. Im letzten Monat gab es ebenfalls qualifizierte Analysen, wobei 1 als "Gut" und keine als "Neutral" oder "Schlecht" eingestuft wurden. Somit erhält die Aktie auf kurzfristiger Betrachtungsbasis eine Gesamteinschätzung von "Gut".

In der technischen Analyse ergibt sich eine Abweichung von -24,89 Prozent, wenn man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) von 157,91 GBP mit dem aktuellen Kurs von 118,6 GBP vergleicht. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) liegt mit 157,01 GBP unter dem letzten Schlusskurs, was eine Abweichung von -24,46 Prozent bedeutet und somit ebenfalls zu einer "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Schlecht"-Rating.

Die Analyse des Sentiments und Buzz zeigt, dass die Aktie von Urban Logistics REIT PLC über einen längeren Zeitraum eine mittlere Diskussionsintensität aufweist und eine "Neutral"-Einstufung erfordert. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was zu einer weiteren "Neutral"-Einstufung führt. In der Gesamtbewertung ergibt sich somit für Urban Logistics REIT PLC in diesem Punkt die Einstufung: "Neutral".

Die Anleger-Stimmung bei Urban Logistics REIT PLC in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt besonders positiv. Die Auswertung der Äußerungen und Meinungen der vergangenen beiden Wochen zeigt, dass insbesondere positive Themen bei den Diskussionen im Mittelpunkt standen, was zu der Gesamteinschätzung "Gut" führt. Daher ergibt sich für den Punkt Anleger-Stimmung insgesamt eine Einschätzung von "Gut".