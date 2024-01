Urban Logistics Reit Aktie: Füße still halten!

Das Anleger-Sentiment bezüglich der Urban Logistics REIT PLC-Aktie hat sich in den letzten Wochen deutlich verschlechtert. Die Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien zeigen, dass vor allem negative Themen die Anleger interessieren. Dies spiegelt sich auch in der Stimmung wider, die insgesamt als "Neutral" bewertet wird.

Die Analystenbewertungen der letzten zwölf Monate zeigen, dass die Urban Logistics REIT PLC-Aktie überwiegend positiv bewertet wurde. Von insgesamt 1 Analystenbewertung erhielt sie das Rating "Gut". Auch aus dem letzten Monat liegen keine negativen Analystenupdates vor, was das positive Rating bestätigt.

Der Relative Strength-Index (RSI) ergibt für die Urban Logistics REIT PLC-Aktie einen Wert von 85,71 für den RSI7 (sieben Tage) und 44,5 für den RSI25 (25 Tage). Dies führt zu einer Gesamtbewertung als "Schlecht" auf der Ebene des Relative Strength-Indikators.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der Schlusskurs der Aktie in den letzten 200 Handelstagen durchschnittlich bei 121,22 GBP lag. Der Schlusskurs am letzten Handelstag betrug 122 GBP, was zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Sowohl der 200-Tages-Durchschnitt als auch der 50-Tages-Durchschnitt bestätigen diese Einschätzung und führen zu einem insgesamt "Neutral"-Rating in der einfachen Charttechnik.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass das Anleger-Sentiment, die Analystenbewertungen und die technische Analyse der Urban Logistics REIT PLC-Aktie auf "Neutral" hinweisen.