Urban-Gro Aktie: Mit wahnsinniger Geschwindigkeit!

Die technische Analyse der Urban-gro-Aktie zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 1,39 USD liegt. Der letzte Schlusskurs von 2,545 USD weicht damit um +83,09 Prozent ab, was aus charttechnischer Sicht als "Gut" bewertet wird. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage liegt mit 1,64 USD über dem letzten Schlusskurs, was einer Abweichung von +55,18 Prozent entspricht und somit ebenfalls ein "Gut"-Rating erhält. Insgesamt erhält die Urban-gro-Aktie also eine "Gut"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

Auch in Bezug auf das Sentiment und den Buzz erhält die Aktie eine positive Bewertung. Die Stimmungslage der Anleger hat sich im vergangenen Monat verbessert, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Zudem wurde das Unternehmen in den Diskussionen mehr beachtet als üblich, was ebenfalls zu einem "Gut"-Rating führt.

Die Analysteneinschätzung für die Urban-gro-Aktie ist ebenfalls positiv. In den letzten 12 Monaten wurde die Einschätzung "Gut" 1 Mal vergeben, während es keine negativen Bewertungen gab. Langfristig erhält die Aktie damit von institutioneller Seite aus das Rating "Gut". Auch die Erwartungen der Analysten bezüglich des Kurses sind positiv, mit einer prognostizierten Entwicklung von 175,05 Prozent und einem mittleren Kursziel von 7 USD. Dies wird als "Gut"-Einschätzung bewertet.

Abschließend wird der Relative Strength Index (RSI) betrachtet, der die Bewegungen des Aktienkurses innerhalb von 7 Tagen indiziert. Der RSI der Urban-gro-Aktie liegt bei 37,73, was als "Neutral" eingestuft wird. Auch der RSI25 von 34 führt zu einer "Neutral"-Bewertung.

Insgesamt erhält die Urban-gro-Aktie auf Basis der technischen Analyse, des Sentiments, der Analysteneinschätzung und des RSI somit insgesamt eine positive Bewertung.