Urban-Gro Aktie: Was könnte noch schöner sein?

Die technische Analyse von Urban-gro-Aktien zeigt gemischte Signale. Der gleitende Durchschnitt von 50 Tagen liegt nahe dem letzten Schlusskurs, was zu einem neutralen Rating führt. Im Gegensatz dazu liegt der gleitende Durchschnitt von 200 Tagen bei 1,47 USD, deutlich unter dem letzten Schlusskurs von 1,92 USD, was zu einer positiven Bewertung führt.

Die Stimmung in den sozialen Medien hat sich in den letzten vier Wochen aufgehellt, was zu einer positiven Bewertung führt. Ebenso hat die Kommunikationsfrequenz zugenommen, was insgesamt zu einem guten Rating führt.

Von den 1 Analystenbewertungen der letzten zwölf Monate waren alle positiv, was zu einem durchschnittlichen Rating von "Gut" führt. Die Kursziele der Analysten deuten darauf hin, dass die Aktie um 264,58 Prozent steigen könnte, was zu einer positiven Empfehlung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einem neutralen Rating führt. Sowohl der RSI der letzten 7 Tage als auch der der letzten 25 Handelstage führen zu einer neutralen Bewertung.

Insgesamt erhält die Analyse der trendfolgenden Indikatoren ein gemischtes Bild mit einer neutralen Tendenz für Urban-gro-Aktien.