Urban-Gro Aktie: Unfassbar - jetzt winkt der nächste Schritt...

Die Analyse der Urban-gro-Aktie zeigt interessante Ausprägungen in Bezug auf Sentiment und Buzz. Die Diskussionsintensität ist durchschnittlich, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung war jedoch eher gut, was zu einer "Gut"-Bewertung führt.

In Bezug auf den Relative Strength Index (RSI) zeigt sich, dass die Aktie momentan überverkauft ist. Der 7-Tage-RSI beträgt 16,13 Punkte, während der 25-Tage-RSI bei 37,86 liegt. Dies führt zu einer unterschiedlichen Bewertung, wobei die Aktie insgesamt als "Gut" eingestuft wird.

Die Analystenbewertungen der letzten zwölf Monate ergeben ein durchweg positives Bild, mit einem "Gut"-Rating für die Urban-gro-Aktie. Zudem ergibt sich ein durchschnittliches Kursziel von 7 USD, was ein Aufwärtspotential von 400 Prozent darstellt. Dies führt zu einer "Gut"-Empfehlung für die Aktie.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass die Urban-gro-Aktie derzeit einen gleitenden Durchschnittskurs von 1,47 USD hat, während der Kurs bei 1,4 USD liegt. Dies führt zu einer Bewertung von "Neutral". Jedoch ist der GD50 für die vergangenen 50 Tage mit einem Stand von 1,22 USD positiv, was zu einer Gesamtnote von "Gut" führt.