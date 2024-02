Urban-Gro Aktie: Hier kommen die nächsten guten Nachrichten!

Die Urban-gro-Aktie wird derzeit von Analysten als "Gut" bewertet. Diese Einschätzung basiert auf 1 "Gut"-, 0 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Bewertungen innerhalb der letzten zwölf Monate. Im Vergleich zum Vormonat liegen keine neuen Analystenupdates vor. Basierend auf der durchschnittlichen Kursprognose der Analysten von 7 USD hat die Aktie ein Aufwärtspotential von 219,63 Prozent, was einer "Gut"-Empfehlung entspricht. Insgesamt erhält Urban-gro also eine positive Bewertung für diesen Abschnitt der Analyse.

Bei der Betrachtung weicher Faktoren wie Sentiment und Buzz wird die langfristige Kommunikation im Netz berücksichtigt. In den letzten Monaten war die Diskussionsintensität im Netz im üblichen Rahmen, weshalb Urban-gro hier eine "Neutral"-Einschätzung erhält. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt jedoch eine positive Veränderung, was zu einer insgesamt "Gut"-Einstufung führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) für Urban-gro liegt bei 42,96, was zu einer Bewertung als "Neutral" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 37,35, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich daher ein Rating von "Neutral".

In der technischen Analyse wird die 200-Tage-Linie (GD200) der Urban-gro bei 1,38 USD verortet, was zu einer Bewertung als "Gut" führt. Der Aktienkurs selbst liegt bei 2,19 USD, was einem Abstand von +58,7 Prozent entspricht. Auch im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) schneidet die Aktie gut ab, mit einer Differenz von +41,29 Prozent. Insgesamt lautet das Gesamtfazit daher auch hier "Gut".