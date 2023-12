Urban-Gro Aktie: Eine klare Abfuhr!

Die technische Analyse für die Urban-gro-Aktie zeigt, dass sich das Wertpapier sowohl auf längerfristiger als auch auf kurzfristiger Basis in einem Abwärtstrend befindet. Der 200-Tage-Durchschnitt liegt bei 1,62 USD, während der letzte Schlusskurs bei 1,13 USD liegt, was einer Abweichung von -30,25 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung auf längerfristiger Basis. Auch der 50-Tage-Durchschnitt von 1,22 USD liegt über dem letzten Schlusskurs von 1,13 USD, was zu einer Abweichung von -7,38 Prozent führt und somit zu einer "Schlecht"-Bewertung auf kurzfristiger Basis. Insgesamt erhält die Urban-gro-Aktie also auf Basis trendfolgender Indikatoren ein "Schlecht"-Rating.

Das Anleger-Sentiment zeigt ebenfalls negative Meinungen, die in den sozialen Medien diskutiert werden. Dies und die negativen Themen rund um Urban-gro führen zu einer insgesamt "Schlecht"-Bewertung bei der Analyse der Anleger-Stimmung.

Die Betrachtung der Kommunikation im Internet ergibt eine durchschnittliche Diskussionsintensität und eine kaum veränderte Rate der Stimmungsänderung, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Einstufung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt für die Urban-gro-Aktie weder "überkauft" noch "überverkauft" an, was zu einem "Neutral"-Rating führt, sowohl für die letzten 7 Tage als auch für die letzten 25 Handelstage.

Insgesamt ergibt die technische Analyse der Urban-gro-Aktie also eine "Schlecht"-Einstufung auf Basis trendfolgender Indikatoren, Anleger-Sentiment und Buzz sowie des Relative Strength Index.