Urban-Gro Aktie: Bestätigung für den Knaller!

Urban-gro wurde in den letzten zwei Wochen von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als besonders positiv bewertet, wie unsere Redaktion bei der Auswertung der verschiedenen Kommentare und Wortmeldungen feststellt. Auch wurden in den vergangenen Tagen hauptsächlich positive Themen rund um den Wert angesprochen. Insgesamt ist die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene daher als "Gut" einzustufen. Die Messung der Anleger-Stimmung ergibt demnach insgesamt eine "Gut"-Einstufung.

In der technischen Analyse verläuft die 200-Tage-Linie (GD200) von Urban-gro derzeit bei 1,42 USD. Dies führt zu einer "Gut"-Einstufung, da der Aktienkurs selbst bei 1,5 USD aus dem Handel ging und somit einen Abstand von +5,63 Prozent aufgebaut hat. Im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage von 1,28 USD weist die Aktie derzeit eine Differenz von +17,19 Prozent auf, was ebenfalls als "Gut"-Signal einzustufen ist. Somit ergibt sich ein Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume von "Gut".

Die Sentiment- und Buzz-Analyse zeigt, dass sich die Stimmung für Urban-gro in den vergangenen Wochen kaum verändert hat. Daher wird die Aktie hier mit einer "Neutral"-Bewertung eingestuft. Auch die Diskussionsstärke in den sozialen Medien wird als normal bewertet, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Neutral" bewertet.

Analysten bewerten die Urban-gro-Aktie derzeit als "Gut", basierend auf 1 "Gut"-, 0 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Bewertungen in den letzten zwölf Monaten. Die durchschnittliche Kursprognose der Analysten beträgt 7 USD, was einem Aufwärtspotenzial von 366,67 Prozent entspricht und somit einer "Gut"-Empfehlung gleichkommt. Insgesamt erhält Urban-gro somit eine "Gut"-Bewertung für diesen Abschnitt der Analyse.