Urban-Gro Aktie: Alles nur Schall und Rauch?

Die Internet-Kommunikation zeigt starke positive oder negative Ausschläge, die mit Hilfe einer Analyse frühzeitig erkannt werden können. In den letzten Wochen hat sich die Stimmung für Urban-gro jedoch spürbar verbessert, weshalb wir der Aktie eine "Gut"-Bewertung geben. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien war in den letzten vier Wochen unauffällig, weshalb Urban-gro eine "Neutral"-Bewertung erhält. Insgesamt wird die Aktie daher von uns mit "Gut" bewertet.

Die Analysten, die in den letzten 12 Monaten eine Empfehlung abgegeben haben, bewerten Urban-gro insgesamt positiv, mit 1 Kaufempfehlung, 0 Neutralbewertungen und 0 negativen Einschätzungen. Im Durchschnitt sehen die Analysten ein Kursziel von 7 USD, was einem potenziellen Wachstum von 498,29 Prozent entspricht. Daher erhält die Aktie das Rating "Gut".

Der Relative Strength Index (RSI) für Urban-gro liegt bei 40, was auf eine neutrale Situation hindeutet, weder überkauft noch -verkauft. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 56, was ebenfalls als neutral eingestuft wird.

In der technischen Analyse liegt der aktuelle Kurs von 1,17 USD etwa 3,31 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage, was zu einer kurzfristigen neutralen Einschätzung führt. Auf Basis der vergangenen 200 Tage wird die Aktie jedoch eher negativ bewertet, da die Distanz zum GD200 bei -25 Prozent liegt. Insgesamt wird die Aktie daher aus charttechnischer Sicht für die beiden Zeiträume als "Neutral" eingestuft.