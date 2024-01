Urban Edge Properties Aktie: Tut sie es schon wieder?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein beliebtes Instrument, um die Dynamik eines Aktienkurses zu bewerten. Für den Urban Edge Properties-RSI ergibt sich eine Kennzahl von 82,41, was auf eine "Schlecht"-Bewertung hinweist. Der RSI25, der den Zeitraum von 25 Tagen betrachtet, liegt bei 35,99 und wird daher als "Neutral" eingestuft.

In der technischen Analyse wird die 200-Tage-Linie (GD200) der Urban Edge Properties derzeit bei 15,74 USD bewertet. Da der Aktienkurs bei 17,96 USD liegt und somit einen Abstand von +14,1 Prozent aufweist, wird die Aktie als "Gut" eingestuft. Im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) von 17,11 USD ergibt sich eine Differenz von +4,97 Prozent, was zu einem "Neutral"-Signal führt. Insgesamt ergibt sich aus dieser Betrachtung eine "Gut"-Einstufung.

Das Sentiment und der Buzz im Internet können die Stimmung gegenüber Aktien beeinflussen. Für Urban Edge Properties zeigt sich eine unterdurchschnittliche Aktivität und eine negative Veränderung der Stimmungsrate, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend negativ gegenüber Urban Edge Properties eingestellt waren. Es gab fünf positive und acht negative Tage, sowie einen Tag ohne eindeutige Richtung. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren jedoch hauptsächlich positiv, was zu einer "Neutral"-Einschätzung der Anlegerstimmung führt. Insgesamt wird Urban Edge Properties daher von der Redaktion mit einem "Neutral"-Rating für die Anlegerstimmung bewertet.