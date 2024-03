Urban Edge Properties Aktie: Immer langsam!

Die technische Analyse der Urban Edge Properties zeigt, dass die 200-Tage-Linie (GD200) aktuell bei 16,45 USD verläuft. Dies führt zu einer Einstufung der Aktie als "Neutral", da der Aktienkurs selbst bei 16,91 USD liegt und somit einen Abstand von +2,8 Prozent aufgebaut hat. Im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage, der derzeit bei 17,42 USD liegt, ergibt sich eine Differenz von -2,93 Prozent, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Urban Edge Properties-Aktie zeigt, dass das Wertpapier überkauft ist, da der RSI der letzten 7 Tage bei 70 liegt. Demzufolge wird ein "Schlecht"-Rating vergeben. Der RSI der letzten 25 Handelstage zeigt jedoch eine weniger volatile Entwicklung und ergibt ein "Neutral"-Rating.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien konnten in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen festgestellt werden. Daher wird die Aktie mit einem "Neutral"-Rating bewertet. Allerdings wurde eine leichte Reduktion in der Kommunikationsfrequenz registriert, was zu einem "Schlecht"-Rating führt.

Die Analyse der Stimmung und der Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien zeigt, dass die überwiegende Mehrheit der Kommentare und Befunde positiv war. In den letzten ein bis zwei Tagen haben die Nutzer hauptsächlich positive Themen aufgegriffen, was zu einer Einstufung der Aktie als "Gut" führt. Somit wird Urban Edge Properties hinsichtlich der Stimmung als "Gut" eingestuft.