Urban Edge Properties Aktie: Fakten, Fakten, Fakten!

Der Relative Strength Index (RSI) für die Urban Edge Properties-Aktie zeigt einen Wert von 13 für die letzten 7 Tage an, was darauf hindeutet, dass die Aktie überverkauft ist und eine "Gut"-Bewertung erhält. Im Vergleich dazu liegt der RSI25 bei 30,55, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und daher als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt ergibt sich nach der RSI-Bewertung eine "Gut"-Rating für Urban Edge Properties.

Die technische Analyse der Aktie ergibt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 15,47 USD liegt. Der Schlusskurs des letzten Handelstages liegt bei 18,68 USD, was einen Unterschied von +20,75 Prozent darstellt und somit zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Sowohl der 200-Tages-Durchschnitt als auch der 50-Tages-Durchschnitt zeigen positive Werte im Vergleich zum letzten Schlusskurs, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung der Aktie führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz der Aktie konnte eine Verschlechterung des Stimmungsbildes in den sozialen Medien in den letzten vier Wochen festgestellt werden. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung. Auch die Kommunikationsfrequenz hat sich leicht reduziert, was bedeutet, dass weniger über das Unternehmen in den letzten Wochen gesprochen wurde. Insgesamt erhält Urban Edge Properties daher eine "Schlecht"-Rating in dieser Hinsicht.

Die Betrachtung der Stimmung auf sozialen Plattformen ergibt überwiegend negative Kommentare und Befunde in Bezug auf Urban Edge Properties. Zudem wurden in den letzten zwei Tagen vor allem negative Themen in den sozialen Medien aufgegriffen, was zu einer weiteren Einstufung der Aktie als "Schlecht" führt.

Basierend auf diesen Bewertungen kommt die Redaktion zu dem Schluss, dass Urban Edge Properties hinsichtlich der Stimmung als "Schlecht" eingestuft werden muss.

