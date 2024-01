Urban Edge Properties Aktie: Aus und vorbei!

Das Internet hat einen großen Einfluss auf die Stimmung und Diskussionen über bestimmte Aktien. Die Diskussionsintensität und die Veränderung der Stimmung können zu neuen Einschätzungen für Aktien führen. Bei Urban Edge Properties wurde eine unterdurchschnittliche Diskussionstätigkeit gemessen, was zu einer negativen Stimmungsänderung führte. Daher wird das langfristige Stimmungsbild als "Schlecht" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Situation der Urban Edge Properties als "Neutral" betrachtet wird. Sowohl der RSI als auch der RSI25 deuten auf eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation hin. Insgesamt wird daher für diese Kategorie die Einstufung als "Neutral" vergeben.

Die Diskussionen in den sozialen Medien geben ein klares Signal zu den Einschätzungen und Stimmungen rund um Urban Edge Properties wider. In den Kommentaren und Meinungen der letzten Wochen überwiegen die negativen Meinungen, was zu dem Befund führt, das Unternehmen sei als "Schlecht" einzustufen.

Die technische Analyse zeigt, dass die 200-Tage-Linie der Urban Edge Properties aktuell bei 15,66 USD liegt, was als "Gut" eingestuft wird. Der Aktienkurs selbst liegt bei 18,3 USD, was einem Abstand von +16,86 Prozent entspricht. Auch im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage wird die Aktie positiv bewertet und erhält das Signal "Gut".

Insgesamt wird die Aktie von Urban Edge Properties bezüglich der Anlegerstimmung als "Schlecht" bewertet.