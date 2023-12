Urb-it AB Aktie: Das hat Gewicht!

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um zu beurteilen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Bei überkauften Titeln könnten kurzfristig eher Kursrücksetzer auftreten, während überverkaufte Titel eher Kursgewinne ermöglichen. Die RSI-Analyse wird für Urb-it auf 7- und 25-Tage-Basis durchgeführt. Der RSI7 liegt aktuell bei 50 Punkten, was darauf hinweist, dass Urb-it weder überkauft noch überverkauft ist. Somit erhält das Wertpapier eine "Neutral"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI zeigt ebenfalls an, dass Urb-it weder überkauft noch überverkauft ist und erhält daher eine "Neutral"-Bewertung.

Die Stimmung hinsichtlich Urb-it wird auch von den weichen Faktoren beeinflusst, wie z.B. den Kommentaren in den sozialen Medien. Nach Analyse dieser Faktoren wird die Aktie ebenfalls als "Neutral" eingestuft.

In Bezug auf den gleitenden Durchschnittskurs beläuft sich dieser auf 0,02 SEK, während die Aktie selbst bei 0,0036 SEK liegt. Dies führt zu einer negativen Distanz zum GD200 von -82 Prozent und somit zu einer Bewertung von "Schlecht". Auch der GD50 weist mit einem Stand von 0,01 SEK eine negative Distanz von -64 Prozent auf, was ebenfalls zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt.

Die Analyse des Sentiments und des Buzz um Urb-it ergibt, dass keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes in den letzten Wochen festgestellt werden konnte. Auch die Stärke der Diskussion und die Veränderung der Anzahl der Beiträge zeigen keine signifikanten Unterschiede, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

Insgesamt wird Urb-it für die verschiedenen Analysen mit "Neutral" bewertet.