Urb-it AB Aktie: Lieber noch laufen lassen?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein beliebtes Instrument zur Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses. Dabei wird das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen für einen Zeitraum von 7 Tagen (oder 25 Tagen als RSI25) auf einen Wertebereich von 0 bis 100 normiert. Ein RSI von 50 gilt als neutral, und sowohl der Urb-it-RSI als auch der RSI25 belaufen sich auf 50, was auf eine neutrale Bewertung hindeutet.

Die technische Analyse auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses ergibt, dass Urb-it derzeit als "schlecht" eingestuft wird. Der GD200 des Wertes liegt bei 0,01 SEK, während der aktuelle Kurs der Aktie bei 0,0036 SEK um -64 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Auch der GD50 der vergangenen 50 Tage liegt bei 0,01 SEK, was einer Abweichung von -64 Prozent entspricht. Insgesamt führt dies zu einem "schlecht"-Rating.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität zeigt, dass es im vergangenen Monat keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab. Auch die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen war nicht signifikant höher oder niedriger als üblich, was zu einem "neutral"-Rating führt.

In den sozialen Medien war die Stimmung gegenüber Urb-it in den letzten Tagen überwiegend positiv. Sowohl die Diskussionen als auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren hauptsächlich positiv, was zu einer insgesamt "gut"-Einschätzung in Bezug auf die Anlegerstimmung führt. Das Unternehmen erhält daher von der Redaktion ein "gut"-Rating.