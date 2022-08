Uranpreis: Die Party kann weitergehen!

Nach der russischen Invasion in der Ukraine Ende Februar sind die Preise für Öl und Gas deutlich angezogen. Auch am Uranmarkt löste der Einmarsch eine starke Kursbewegung aus. Im März überwand der an der New Yorker Rohstoffbörse COMEX gehandelte Uran-Future (Preis pro Pfund für Uran U3O8) das Widerstandsniveau bei 49,95/50,80 Dollar und stieg im April auf ein neues Mehrjahreshoch bei 63,85… Hier weiterlesen