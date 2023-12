Uranium Royalty Aktie: Einfach nur noch schlecht!

Die Uranium Royalty-Aktie hat in den letzten zwölf Monaten eine Analystenbewertung erhalten, die sich ausschließlich auf "Gut" beläuft. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 6,26 CAD, was bedeutet, dass die Aktie um 81,45 Prozent steigen könnte. Aufgrund dieser Entwicklung wird die Aktie von den Analysten weiterhin positiv bewertet.

In der technischen Analyse wird der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage mit dem aktuellen Kurs verglichen. Hier ergibt sich eine Abweichung von +8,49 Prozent, was zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Jedoch zeigt die Betrachtung des gleitenden Durchschnitts der letzten 50 Handelstage einen Schlusskurs unter dem gleitenden Durchschnitt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt erhält das Unternehmen für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Uranium Royalty-Aktie liegt bei 70, was auf eine "Schlecht"-Bewertung hindeutet. Der RSI25 beläuft sich auf 54,98, was zu einer "Neutral"-Bewertung für 25 Tage führt. Insgesamt wird die Aktie basierend auf dem RSI mit einem "Schlecht"-Rating bewertet.

Das Sentiment und der Buzz in den sozialen Medien zeigen eine Zunahme negativer Kommentare über Uranium Royalty. Das Stimmungsbarometer der Marktteilnehmer tendiert in den roten Bereich, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Die Aktie wird auch weniger diskutiert als normal, was auf eine abnehmende Aufmerksamkeit der Anleger hinweist und ebenfalls zu einem "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt erhält die Aktie daher ein "Schlecht"-Rating.