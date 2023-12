Uranium Royalty Aktie: Abwarten, was die nächsten Tage bringen?

Der gleitende Durchschnittskurs der Uranium Royalty beträgt derzeit 3,18 CAD, während der aktuelle Aktienkurs bei 3,51 CAD liegt. Dies bedeutet, dass die Aktie einen positiven Abstand von +10,38 Prozent zum GD200 hat, was als "Gut" bewertet wird. Allerdings zeigt der GD50 der vergangenen 50 Tage einen Stand von 3,83 CAD, was zu einem negativen Abstand von -8,36 Prozent führt und somit als "Schlecht" eingestuft wird. Dies führt insgesamt zu einer neutralen Bewertung.

In Bezug auf Sentiment und Buzz hat die Diskussion über Uranium Royalty eine mittlere Aktivität gezeigt, was zu einer neutralen Bewertung führt. Allerdings zeigt die Rate der Stimmungsänderung eine negative Entwicklung, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" für das langfristige Stimmungsbild führt.

Der Relative Strength-Index zeigt ebenfalls eine neutrale Einstufung für die Aktie von Uranium Royalty. Der Wert für den RSI7 beträgt 71,58, was als "Schlecht" eingestuft wird, während der Wert für den RSI25 bei 56,91 liegt und somit eine "Neutral"-Einstufung bedingt. Dies führt zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

Die Analysten, die in den letzten 12 Monaten eine Empfehlung abgegeben haben, bewerten die Uranium Royalty insgesamt als "Gut", da 1 Kaufempfehlung und keine Neutral- oder Verkaufsempfehlungen vorliegen. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 6,26 CAD, was einer positiven Entwicklung von 78,35 Prozent entspricht und somit als "Gut" eingestuft wird. Insgesamt führt die Analyse der Analysten daher zu einer Gesamtbewertung von "Gut".