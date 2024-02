Uranium Energy ist zurück!

Die Uranium Energy verzeichnete einen Kurs von 6,35 USD und liegt damit momentan um -11,06 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage (GD50). Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Schlecht". Im Gegensatz dazu beträgt die Distanz zum GD200, dem gleitenden Durchschnitt der vergangenen 200 Tage, +25,25 Prozent, was zu einer langfristigen Einstufung von "Gut" führt. Somit wird die Aktie aus charttechnischer Sicht insgesamt als "Neutral" bewertet.

Ein weiteres Signal aus der technischen Analyse ist der Relative Strength-Index (RSI), der die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem bestimmten Zeitraum betrachtet. Der RSI der Uranium Energy liegt bei 100 und wird somit als "Schlecht" eingestuft. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, beträgt 66,39 und deutet auf eine "Neutral"-Einschätzung hin. Insgesamt ergibt sich somit eine Gesamteinschätzung von "Schlecht".

Bezüglich des Aktienkurses im Branchenvergleich hat die Uranium Energy im letzten Jahr eine Rendite von 95,7 Prozent erzielt, was 68,86 Prozent über dem Durchschnitt von Aktien aus dem Sektor "Energie" liegt. Im Vergleich zur Branche "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch", beträgt die mittlere jährliche Rendite 26,84 Prozent, und die Uranium Energy liegt aktuell 68,86 Prozent darüber. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit "Gut" bewertet.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet wurde eine starke Aktivität in der Diskussion um die Uranium Energy gemessen, was zu einer Bewertung von "Gut" führt. Die Rate der Stimmungsänderung blieb jedoch gering, was zu einer insgesamt positiven langfristigen Stimmungsbewertung von "Gut" führt.