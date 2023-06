Uranium Energy: Aktienkurs steigt - das Potenzial ist weiterhin vielversprechend!

Die Uranium Energy-Aktie zeigt seit einigen Tagen eine deutliche Erholungstendenz. Seit Ende Mai stieg der Kurs um nahezu 30 Prozent. Der starke Anstieg lässt auf eine mögliche Bodenbildung im Bereich von 2,50 Dollar schließen. Dieses Niveau wurde seit Ende März insgesamt fünfmal getestet, allerdings ohne nachhaltige Basis.

Durch das erneute Überschreiten der 3,00-Dollar-Marke ist die Wahrscheinlichkeit einer Bodenbildung weiter gestiegen. Eine signifikante Hürde konnte jedoch bisher nicht überwunden werden: den Abwärtstrend ab Mitte April 2022 hat die Aktie durch ihre aktuelle Aufwärtsbewegung erreicht.

Abwärtstrend als Herausforderung

Die jüngsten Kursbewegungen lassen darauf schließen, dass an Dynamik verloren geht und der Druck des Abwärtstrends verstärkt wird. Sowohl am Dienstag als auch am Mittwoch kletterte die Aktie...