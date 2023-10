Uranium Energy-Aktie: Das sagen Analysten!

Jakob Ems (Gurupress.de) -

Die Uranium Energy-Aktie hat in der letzten Handelswoche mit einem Kurs von 5,50 USD überzeugt, was eine positive prozentuale Veränderung von 2,4 % im Vergleich zur vorangegangenen Woche bedeutet. Für den laufenden Monat zeigt der Kurs sogar ein Plus von 5 %. Diese Entwicklung kommt nicht von ungefähr, sondern ist das Resultat einer soliden finanziellen Basis und positiver Trendindikatoren.

Prozentuale Veränderung letzte Woche : +2,4%

: +2,4% Prozentuale Veränderung diesen Monat : +5%

: +5% Letzter Schlusskurs: 5,50 USD

Finanzkennziffern und Analystenmeinungen

Für die Jahre 2024 und 2025 prognostizieren Analysten für die Uranium Energy-Aktie einen Umsatz von 93,63 Millionen bzw. 109 Millionen USD. Während das Nettoergebnis für 2024 auf 9 Millionen USD geschätzt wird, zeigt die Prognose für 2025 ein Minus von 13 Millionen USD. Trotz dieser...