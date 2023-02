Uranium Energy-Aktie: Das ist schon eingepreist!

Weitere Suchergebnisse zu "Uranium Energy":

Kürzlich gab Uranium Energy bekannt, dass es vom US-Energieministerium (“DOE”) 17,85 Millionen US-Dollar bekommen hat. Es soll für die Lieferung von 300.000 Pfund Urankonzentraten US-amerikanischen Ursprungs zu einem Preis von 59,50 Dollar pro Pfund sein. Empfänger ist die DOE u National Nuclear Security Administration (“NNSA”). Zuvor hatte es eine Ausschreibung der NNSA gegeben.

Sie möchte das strategische nationale Uranreservenprogramm voranbringen. Amir Adnani, Präsident und CEO, erklärte: “Wir sind geehrt und erfreut, 300.000 Pfund Urankonzentrate amerikanischen Ursprungs an die NNSA geliefert zu haben, und freuen uns auf die Fortsetzung des Uranreservenprogramms und die Zusammenarbeit mit dem DOE in den kommenden Jahren.”

Dieser Widerstand muss aufgebrochen werden!

Bereits seit Monaten befindet sich der Kurs der Uranium Energy-Aktie in einer engen Handelsspanne. In dieser Zeit hat sich ganz klar ein Widerstand im Bereich von etwa 4,60 USD herauskristallisiert. Dort ist es bereits im Juni, August und Oktober 2022 nicht gelungen, drüber hinwegzusteigen. Insofern wäre es fast schon zwingend notwendig für einen Ausbruch darüber zu sorgen, um die ganz große Aufwärtsbewegung in Fahrt zu halten.

Uranium Energy-Aktie – Der Kurs befindet sich in einer Seitwärtsphase!



Wie stellt sich die Trendanalyse dar und wie können Anleger agieren? Von insgesamt 30 Bewertungskriterien sind 12 als bullisch anzusehen. Das sind 40.00 %. Demnach wird der Status hier auf „Neutral“ gesetzt. Aufgrund dessen kann es möglicherweise sinnvoll sein, die Uranium Energy-Aktie später zu kaufen, wenn die Trendlage eindeutiger und nachhaltiger ist.

