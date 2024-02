Uranium-Energy-Aktie: Was für eine Pleite!

Bernd Wünsche (Gurupress.de) -

In der ganzen Welt, so die Wahrnehmung, wird über ein Comeback der Atomenergie gesprochen. Uranium Energy profitiert davon an den Aktienbörsen nicht. Der Wert, der einen Marktwert von gut 2,5 Mrd. Dollar hat und damit nicht als klein gelten kann, wurde in den vergangenen Tagen deutlich schwächer. Die 5-Tage-Bilanz liegt bei -16%!

Uranium-Energy-Aktie: Vieles verspielt

Damit ist auch der schöne Vorsprung, den die Aktie für das laufende Jahr schon erarbeitet hatte, wieder dahin. Die Notierungen liegen bei nur noch 0,5 % Plus seit dem 1. Januar. Das Unternehmen wird zwar am 12. März seine Zahlen zum 2. Quartal veröffentlichen. Viel ist da allerdings an Dynamik nicht mehr zu erwarten.

Denn auf Basis der Schätzungen für das laufende Jahr wird der Konzern ein KGV von 115 aufweisen. Das ist viel zu viel, um bei einem Hype noch als gesicherte Kaufaktie gelten zu können. Der Aufwärtstrend, der sich seit Mai 2023 abzeichnete und die Kurse explodieren ließ, ist in den vergangenen Wochen zumindest wieder erheblich ins Wanken geraten. Es sieht nicht so aus, als sollte der Kurs sich erheblich stabilisieren können – oder? Analysten sehen immerhin noch ein Plus von 62 %!

