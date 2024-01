Uranium Energy Aktie: Was für eine Niederlage!

Weitere Suchergebnisse zu "Uranium Energy":

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein prominenter Indikator, um die Dynamik eines Aktienkurses zu bewerten. Der RSI wird für einen Zeitraum von 7 oder 25 Tagen berechnet, wobei das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen auf einen Wertebereich von 0 bis 100 normiert wird. Der RSI für Uranium Energy liegt derzeit bei 75,38, was auf eine "Schlecht"-Bewertung hinweist. Der RSI25 beträgt 46,95, was eine "Neutral"-Einstufung für 25 Tage bedeutet. Insgesamt führt dies zu einem Rating von "Schlecht".

Die Diskussionen in den sozialen Medien geben ein deutliches Signal bezüglich der Einschätzungen und Stimmungen zu Uranium Energy. In den letzten beiden Wochen überwiegen die positiven Meinungen in den Kommentaren und Meinungen. Dies führt zu der Einschätzung, dass das Unternehmen als "Gut" bewertet werden kann.

Analysten haben in den letzten zwölf Monaten insgesamt 3 Bewertungen für die Uranium Energy-Aktie abgegeben, wovon alle 3 Bewertungen als "Gut" eingestuft wurden. In den letzten 30 Tagen ergab sich ein ähnliches Bild, mit 1 "Gut" und keiner "Neutral" oder "Schlecht" Bewertung. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 7,58 USD, was ein Aufwärtspotential von 18,3 Prozent bedeutet.

In Bezug auf die Dividende ergibt sich eine Dividendenrendite von 0 %, was unter dem Branchendurchschnitt von 28,17 % liegt. Somit wird die Dividendenpolitik des Unternehmens als "Schlecht" bewertet.

Kaufen, halten oder verkaufen – Ihre Uranium Energy-Analyse vom 10.01. liefert die Antwort:

Wie wird sich Uranium Energy jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Uranium Energy-Analyse.

Uranium Energy: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...