Uranium Energy-Aktie: Übernahme abgeschlossen!

Uranium Energy und UEX Corporation haben den Abschluss des vorher verkündeten Arrangement-Plans im Rahmen des Canada Business Corporations Act bekannt gegeben, nach dem UEC (Uranium Energy) alle emittierten und ausstehenden Stammaktien von UEX erwarb, die sich nicht bereits in ihrem Besitz befanden. Der Vereinbarung wurde auf einer außerordentlichen Versammlung der UEX-Aktionäre am 15. August 2022 zugestimmt und anschließend am 18.… Hier weiterlesen