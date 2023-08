Uranium Energy-Aktie: Das Potenzial ist noch lange nicht ausgeschöpft!

Das Uranexplorationsunternehmen Uranium Energy hat in der jüngsten Vergangenheit eine beeindruckende Kursentwicklung aufgezeigt. Nach einer erfolgreichen Bodenbildung zwischen Ende März und Ende Mai rund um die 2,50-Dollar-Marke, ist das Wertpapier seit Anfang Juni deutlich im Aufwind. Mittlerweile konnten die Bullen den Aktienkurs bis zu einem Höchststand von 3,82 Dollar hieven – ein beachtlicher Anstieg von über 54 Prozent.

In den letzten Wochen wurde eine spürbare Verbesserung des Chartbilds festgestellt. So brach die Aktie Mitte Juni aus dem Abwärtstrend aus, der seit April 2022 Bestand hatte. Am Punkt der 200-Tage-Linie (SMA200) musste zunächst gebremst werden und es folgte ein Rücklauf zur Marke von 3,00 Dollar.

Bestätigung des Ausbruchs nach Pullback

Hierbei erfolgte ein Test des bewältigten Aufwärtstrends von oben –...