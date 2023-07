Uranium Energy-Aktie: Neue Impulse für ein Wachstumspotenzial!

In den letzten Monaten war es rund um Uranium Energy ziemlich still. Spekulationen bezüglich stetig steigender Uranpreise sind in Vergessenheit geraten und das Unternehmen selbst hat nur spärliche Neuigkeiten bereitgestellt. In beiden Bereichen gibt es jedoch wieder Bewegung.

Erstens erleben die Uranpreise aufgrund der bekannten Tatsache, dass die USA künftig keine Uranimporte aus Russland mehr zulassen werden, einen neuen Aufschwung. Zweitens berichtete Uranium Energy von Fortschritten im Projekt Christensen Ranch in Wyoming, welches schneller voranschreitet als bisher angenommen.

Uranium Energy: Höher hinaus, schneller voran!

Nach Unternehmensinformationen ergaben Untersuchungen, dass eine kostengünstige Gewinnung in dem seit Jahren stillgelegten Urantagebau möglich wäre. Darüber hinaus wurde vorgeschlagen, das Projekt...