Uranium Energy-Aktie: Kursziel und Prognose

Die Uran-Aktien befinden sich aktuell in einem Seitwärtsmarkt, was auch Auswirkungen auf die Uranium Energy-Aktie hat. Diese tendiert derzeit Richtung Süden und hat die langfristig interessante Unterstützung von 2,50 EUR erreicht. Im schlechtesten Fall kann es jedoch noch weiter abwärts gehen, bis zur nächsten Support-Area bei 2,00 EUR. Für Anleger könnte dies jedoch auch ein interessantes Kursziel sein, um in den Markt einzusteigen.

Positive Prognosen für die Zukunft

Schaut man sich die Prognosen für die kommenden Jahre an, kann man optimistisch sein. Laut Finanzanalysten werden in den Jahren 2024 und 2025 deutliche Steigerungen beim Umsatz erwartet. Das Unternehmen Uranium Energy Corp. (UEC) ist gut aufgestellt, um von diesem erwarteten Aufschwung zu profitieren. Amir Adnani, Präsident und CEO von UEC, gratulierte Scott...