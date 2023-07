Uranium Energy-Aktie: Kein Erfolg in Sicht!

Im ersten Halbjahr war das Interesse der Anleger an der Aktie von Uranium Energy nahezu erloschen. Es gab kaum bemerkenswerte Neuigkeiten vom Unternehmen und die Uranpreise stiegen nicht so stark an, wie einige vielleicht erhofft hatten.

Infolgedessen halbierte sich der Aktienkurs fast innerhalb weniger Monate und erreichte Anfang Mai einen neuen Tiefpunkt mit schwachen 2,12 Euro. Dann kam wieder etwas Schwung in die Aktie, teilweise aufgrund des bevorstehenden Verbots russischer Uranimporte in den USA.

Uranium Energy-Aktie verfehlt den Aufschwung

Diese Entwicklung zusammen mit Fortschritten bei einem bedeutenden Projekt in Nordamerika reichten aus, um den Kurs der Uranium Energy-Aktie innerhalb weniger Tage um über zehn Prozent zu steigern. Vor etwa einer Woche stieg er von 2,78 Euro auf ein Hoch von 3,06 Euro. Die Bullen...