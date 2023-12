Uranium Energy Aktie: Jetzt geht’s erst richtig los!

Weitere Suchergebnisse zu "Aptiv":

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. In den sozialen Medien wurde zuletzt die Aktie von Uranium Energy intensiv diskutiert. Dabei wurden weder positive noch negative Meinungen veröffentlicht. Allerdings beschäftigte sich der Meinungsmarkt in den vergangenen Tagen insbesondere mit den negativen Themen rund um Uranium Energy, was zu einer insgesamt neutralen Bewertung führt.

Von insgesamt 3 Analystenbewertungen aus den vergangenen zwölf Monaten für die Uranium Energy-Aktie sind 3 Einstufungen "Gut", 0 "Neutral" und 0 "Schlecht". Das bedeutet im Durchschnitt ein "Gut"-Rating für das Wertpapier. Kürzerfristig ergibt sich dieses Bild: Innerhalb eines Monats liegen 1 Gut, 0 Neutral, 0 Schlecht-Einschätzungen vor. Damit wird die Aktie zuletzt mit einem "Gut" bewertet. Die Durchschnittserwartung der Kursziele liegt bei 7,58 USD, was eine potenzielle Steigerung um 11,36 Prozent vom letzten Schlusskurs (6,81 USD) ausgehend bedeutet. Die sich daraus ableitende Empfehlung ist "Gut". Somit erhält Uranium Energy von den Analysten ein "Gut"-Rating.

Uranium Energy lässt sich auch über einen längeren Zeitraum hinsichtlich der Anzahl der Wortbeiträge (der Diskussionsintensität) und der Rate der Stimmungsänderung beobachten und auswerten. Insgesamt weist die Aktie eine erhöhte Aktivität auf, was auf eine starke Diskussionsintensität hinweist und eine "Gut"-Einschätzung erfordert. Die Rate der Stimmungsänderung blieb jedoch gering, was zu einer Einschätzung als "Neutral"-Wert führt. In der Gesamtbewertung ergibt sich daher für Uranium Energy in diesem Punkt die Einstufung: "Gut".

Der wichtigste Indikator für die fundamentale Analyse ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Auf dieser Basis ist Uranium Energy mit einem Wert von 396,47 deutlich teurer als das Mittel in der Branche "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch" und daher überbewertet. Das Branchen-KGV liegt bei 30, womit sich ein Abstand von 1222 Prozent errechnet. Daher wird der Titel als "Schlecht"-Empfehlung eingestuft.

