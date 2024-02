Uranium Energy Aktie: Gut oder schlecht?

Weitere Suchergebnisse zu "Uranium Energy":

Der Aktienkurs von Uranium Energy hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von 95,7 Prozent erzielt, was eine Outperformance von +81 Prozent im Vergleich zur durchschnittlichen Steigerung von ähnlichen Aktien aus der Branche "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch" bedeutet. Auch im Vergleich zum durchschnittlichen Anstieg im "Energie"-Sektor von 14,7 Prozent lag Uranium Energy um 81 Prozent höher. Aufgrund dieser Überperformance in beiden Bereichen erhält das Unternehmen ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Der Relative Strength Index (RSI) der Uranium Energy liegt bei 47,85, was bedeutet, dass die Situation weder als überkauft noch als überverkauft betrachtet wird. Auch der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt mit einem Wert von 36 eine neutrale Situation. Insgesamt wird daher die Einstufung des RSI als "Neutral" bewertet.

Hinsichtlich der langfristigen Meinung von Analysten wird die Uranium Energy-Aktie insgesamt als "Gut" bewertet, mit 2 "Gut"-Bewertungen, 0 "Neutral"-Bewertungen und 0 "Schlecht"-Bewertungen. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates vor, aber das Kursziel der Analysten wird auf 7,25 USD angesiedelt, was eine zukünftige Performance von -5,97 Prozent bedeuten würde. Aufgrund dieser Entwicklung wird die Gesamtbewertung der Analysten als "Neutral" eingestuft.

Im fundamentalen Bereich liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) derzeit bei 243, was bedeutet, dass die Börse 243,56 Euro für jeden Euro Gewinn von Uranium Energy zahlt. Dies ist 781 Prozent mehr als der durchschnittliche Wert in der Branche, der momentan bei 27 liegt. Aufgrund dieser Überbewertung wird der Titel auf Grundlage des KGV als "Schlecht" eingestuft.