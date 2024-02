Uranium Energy Aktie: Es hat sich angekündigt und jetzt …

Weitere Suchergebnisse zu "Uranium Energy":

Uranium Energy hat in den letzten 12 Monaten eine beeindruckende Performance von 95,7 Prozent erzielt, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt für "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch" von 12,77 Prozent eine deutliche Outperformance von +82,93 Prozent bedeutet. Auch im "Energie"-Sektor lag die Rendite bei 12,77 Prozent, wobei Uranium Energy um 82,93 Prozent über diesem Durchschnittswert lag. Aufgrund dieser starken Überperformance in beiden Bereichen erhält Uranium Energy ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf die fundamentale Analyse ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ein wichtiger Indikator. Hierbei liegt Uranium Energy mit einem Wert von 243,56 deutlich über dem Branchendurchschnitt für "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch" (27,78), was einer Überbewertung von 777 Prozent entspricht. Daher wird der Titel als "Schlecht"-Empfehlung eingestuft.

Der weiche Faktor des Sentiments und Buzz wird ebenfalls berücksichtigt. Die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz zeigt, dass die Aktie von Uranium Energy in den vergangenen Monaten eine erhöhte Diskussionsintensität aufgewiesen hat und eine positive Veränderung in der Rate der Stimmungsänderung verzeichnet wurde. Daher wird Uranium Energy insgesamt als "Gut"-Wert eingestuft.

In Bezug auf die Dividende wird Uranium Energy aufgrund einer Ausschüttung von 0 % im Vergleich zum Branchendurchschnitt für "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch" (28,84 %) als niedriger bewertet, was einer Differenz von 28,84 Prozentpunkten entspricht. Daher erhält Uranium Energy in diesem Bereich die Einstufung "Schlecht".