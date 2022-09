Uranium Energy-Aktie: Eine Woche zum Vergessen!

Die Uranium Energy-Aktie hat in den letzten zwei Wochen wieder mit stärkeren Abgaben zu kämpfen. Nach einem Minus von 12,61 Prozent in der Vorwoche summierte sich das Defizit in dieser Woche sogar auf fast 17 Prozent. Durch den Rücksetzer hat sich das Chartbild wieder spürbar eingetrübt. Die Aktie hat die beiden gleitenden Durchschnitte der letzten 50 und 200 Tage (EMA50;… Hier weiterlesen