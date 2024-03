Uranium Energy Aktie: Diese Infos sollten Sie kennen!

In einer technischen Analyse der Uranium Energy-Aktie wurde der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage auf 5,17 USD festgelegt. Der letzte Schlusskurs von 6,94 USD liegt deutlich darüber, was einer Differenz von +34,24 Prozent entspricht. Auf dieser Basis wird die Aktie als "Gut" bewertet. Bei einer Betrachtung auf Basis der letzten 50 Handelstage liegt der gleitende Durchschnitt bei 7,15 USD, und der letzte Schlusskurs liegt nahe diesem Wert (-2,94 Prozent). Daher wird die Uranium Energy-Aktie in diesem Fall als "Neutral" bewertet. Insgesamt erhält die Aktie aufgrund der einfachen Charttechnik ein "Gut"-Rating.

Hinsichtlich der Dividendenpolitik schüttet Uranium Energy derzeit niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt von Öl, Gas & Kraftstoffverbrauch. Aufgrund dieser großen Differenz wird die Dividendenpolitik der Aktie als "Schlecht" eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI der letzten 7 Tage für die Uranium Energy-Aktie beträgt 41, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Auch der RSI der letzten 25 Handelstage (Wert: 54,71) ergibt ein "Neutral"-Rating. Die Analyse der RSIs führt somit insgesamt zu einem "Neutral"-Rating für die Uranium Energy-Aktie.

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Uranium Energy liegt bei 243, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 27,45 als überbewertet angesehen wird. Aus fundamentaler Sicht erhält die Aktie daher eine "Schlecht"-Bewertung.