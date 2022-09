Uranium Energy-Aktie: Die Bullen melden sich zurück!

Bei der Uranium Energy-Aktie ist in dieser Woche wieder steigendes Kaufinteresse festzustellen, nachdem es zuletzt deutlich abwärts gegangen war. Anleger nutzten dabei den langfristigen Aufwärtstrend von Anfang November 2020 für neue Long-Einstiege. Zu beachten sind dabei auch die Kerzenformationen, die sich in den vergangenen Tagen gebildet haben. Sie signalisieren eine klare Umkehrung des Trends. Am Montag bildete sich zunächst ein… Hier weiterlesen