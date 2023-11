Uranium Energy-Aktie: Bald folgen die Zahlen!

Bernd Wünsche (Gurupress.de) -

Uranium Energy ist ein durchaus interessanter Wert an den Märkten. Uranium gilt als wichtiges Element in der Energiewende – für AKW, die in Deutschland nicht mehr gebaut werden, aber andernorts. Am Donnerstag verlor die Aktie an den Märkten minimal. Über fünf Tage hinweg betrachtet ging es für den Titel nun um -7,1 % nach unten. Dennoch: Die Chance ist nach Meinung von Analysten nicht unerheblich. Der Titel ist seit dem 1. Januar im laufenden Jahr immerhin auch um mehr als 45 % nach oben gezogen.

Uranium: Das ist der Punkt

Interessant ist der Titel gegenwärtig, weil der Konzern im laufenden Jahr anders als andere Hype-Werte schon einen Betriebsgewinn ausweisen wird. Das Nettoergebnis liegt bei ca. 9 Millionen Dollar, wenn die Schätzungen stimmen. Der Marktwert beläuft sich auf 2,13 Milliarden Dollar. Die Kennzahl KGV zeigt...