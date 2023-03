Uranium Energy Aktie: Anleger bangen um ihre Investments an diesem Tag!

Die Uranium Energy-Aktie erhielt in den vergangenen drei Monaten insgesamt zwei Bewertungen von Analysten. Beide Einschätzungen waren positiv, was zu einer guten Gesamtbewertung der Aktie führt. Kurzfristig sind die Aussichten ebenfalls gut, da in den letzten 30 Tagen zwei der befragten Analysten die Aktie als “gut” bewertet haben.

Die durchschnittliche Kursprognose der Analysten ergibt ein potential von 121,65 Prozent auf Basis des letzten Schlusskurses von 3,08 USD. Das anvisierte Kursziel liegt bei einem Wert von 6,87 USD.

Schwache Kursentwicklung bei Uranium Energy

Letztes Jahr erzielte die Aktie von Uranium Energy eine mäßige Rendite von 0 Prozent. Im Verhältnis zu anderen Energiesektor-Aktien liegt Uranium Energy mit -279,25 Prozent unter dem Durchschnitt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche...