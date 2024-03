Uranium Energy Aktie: Alles unter Kontrolle?

Uranium Energy: Aktuelle Bewertung und Analyse

Die Dividendenrendite von Uranium Energy liegt bei 0 Prozent, was 19,81 Prozent unter dem Branchendurchschnitt in der Branche "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch" ist. Aufgrund dessen wird die Aktie als unrentables Investment eingestuft und erhält von der Redaktion eine "Schlecht"-Bewertung.

Bei der Analyse der Stimmung der Anleger auf sozialen Plattformen wurden neutralen Kommentare festgestellt. Allerdings wurden in den letzten zwei Tagen hauptsächlich negative Themen diskutiert, was zu einer "Neutral"-Bewertung bezüglich der Stimmung führt.

In der technischen Analyse ergibt sich ein Durchschnitt von 5,37 USD für den Schlusskurs der Uranium Energy-Aktie in den letzten 200 Handelstagen. Der letzte Schlusskurs lag bei 6,28 USD, was einer Steigerung von 16,95 Prozent entspricht und zu einer "Gut"-Bewertung führt. Jedoch liegt der letzte Schlusskurs von 6,28 USD unter dem 50-Tages-Durchschnitt von 7,15 USD, was zu einer "Schlecht"-Rating führt. Zusammen ergibt sich eine "Neutral"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) zeigt an, dass Uranium Energy weder überkauft noch überverkauft ist. Sowohl der 7-Tage-RSI mit 55,13 Punkten als auch der 25-Tage-RSI mit 62,74 Punkten führen zu einer "Neutral"-Bewertung in diesem Abschnitt.

Insgesamt ergibt sich somit eine neutrale Bewertung für die Uranium Energy-Aktie basierend auf Dividendenrendite, Anlegerstimmung, technischer Analyse und dem Relative-Stärke-Index.