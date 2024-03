Uranium Energy Aktie: Alles nur Schall und Rauch?

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) einer Aktie ist ein wichtiger Indikator für die Bewertung von Aktien. Ein niedriges KGV deutet darauf hin, dass die Aktie preisgünstig erscheint. Im Vergleich zur Branche "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch" weist die Aktie von Uranium Energy mit einem KGV-Wert von 747,35 einen überdurchschnittlichen Wert auf, was einer Abweichung von 2418 Prozent entspricht. Aufgrund dieses hohen KGV-Werts wird die Aktie als "teuer" bewertet.

Analysten haben die Aktie von Uranium Energy in den letzten zwölf Monaten insgesamt mit 2 positiven, 0 neutralen und 0 negativen Einstufungen versehen. Dies führt zu einer langfristigen Einstufung als "gut". Eine Aktualisierung der Analystenbewertungen liegt aus dem letzten Monat nicht vor. Das durchschnittliche Kursziel für die Aktie von Uranium Energy liegt bei 7,25 USD, was einer erwarteten Kursentwicklung von 3,72 Prozent entspricht, was zu einer neutralen Einschätzung führt. Insgesamt ergibt sich damit für die Aktie von Uranium Energy eine gute Bewertung auf Basis der Analystenmeinungen.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Für Uranium Energy liegt der RSI7 derzeit bei 22,83 Punkten, was auf eine überverkaufte Situation hinweist und zu einer positiven Bewertung führt. Der RSI auf 25-Tage-Basis zeigt hingegen keine eindeutige Tendenz und führt zu einer neutralen Bewertung. Insgesamt erhält das Wertpapier von Uranium Energy eine gute Bewertung aufgrund des RSI.

In der technischen Analyse zeigt der gleitende Durchschnittskurs der Uranium Energy einen positiven Trend. Der Kurs liegt aktuell bei 6,99 USD, was einer Distanz von +28,02 Prozent zum GD200 entspricht und zu einer positiven Bewertung führt. Der GD50 der vergangenen 50 Tage zeigt hingegen eine neutrale Tendenz, was zu einer insgesamt guten Bewertung des Wertpapiers führt. Insgesamt erhält die Aktie von Uranium Energy eine positive Einschätzung basierend auf der technischen Analyse.