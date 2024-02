Ur-Energy Aktie: Das kann keiner glauben

Das Internet hat einen maßgeblichen Einfluss auf die Stimmung und Diskussionen über Aktien in den sozialen Medien. Dies kann zu neuen Einschätzungen führen, die sich aus der Diskussionsintensität und der Stimmungsänderung ergeben. Im Fall von Ur-Energy haben Analysten eine unterdurchschnittliche Diskussionsaktivität gemessen und bewerten die Stimmungsänderung als negativ. Das langfristige Stimmungsbild wird daher insgesamt als "Schlecht" eingestuft.

Im Vergleich zur Branche "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch" konnte Ur-Energy in den letzten 12 Monaten eine Performance von 60,8 Prozent erzielen. Dies bedeutet eine Outperformance von +34,17 Prozent im Vergleich zum Branchendurchschnitt. Auch im "Energie"-Sektor lag die Rendite von Ur-Energy mit 34,17 Prozent über dem Durchschnitt. Aufgrund dieser Überperformance erhält das Unternehmen in dieser Kategorie ein "Gut"-Rating.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Ur-Energy-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 1,37 USD lag. Der letzte Schlusskurs von 1,63 USD weicht somit um +18,98 Prozent ab, was aus charttechnischer Sicht als "Gut" bewertet wird. Betrachtet man den Durchschnitt der letzten 50 Handelstage, so liegt der letzte Schlusskurs von 1,67 USD nahe dem gleitenden Durchschnitt, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Ur-Energy-Aktie für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Ur-Energy-Aktie mit einem RSI von 84,85 als überkauft betrachtet wird. Daraus resultiert eine Bewertung als "Schlecht". Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 55, was als Indikator für eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation gilt und somit ein "Neutral"-Rating erhält. Insgesamt wird daher für diese Kategorie die Einstufung als "Schlecht" vergeben.