Ur-Energy Aktie: Wird es wirklich dazu kommen?

In den letzten zwölf Monaten haben insgesamt 2 Analystenbewertungen für die Ur-energy-Aktie stattgefunden. Beide Bewertungen fielen positiv aus, während keine neutrale oder negative Bewertung abgegeben wurde. Somit ergibt sich ein insgesamt positives Rating für die Ur-energy-Aktie. Im letzten Monat gab es keine neuen Bewertungen von Seiten der Analysten. Das durchschnittliche Kursziel, das von den Analysten festgelegt wurde, beträgt 3 USD. Dies deutet auf ein Aufwärtspotential von 96,08 Prozent hin, basierend auf dem letzten Schlusskurs von 1,53 USD. Insgesamt wird die Ur-energy-Aktie somit mit einem "Gut"-Rating bewertet.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Ur-energy-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 1,21 USD lag. Der aktuelle Schlusskurs von 1,53 USD weicht somit um +26,45 Prozent ab, was aus charttechnischer Sicht als positiv bewertet wird. Betrachtet man den Durchschnitt der letzten 50 Handelstage, so liegt der letzte Schlusskurs (1,53 USD) nahe dem gleitenden Durchschnitt (-2,55 Prozent). Daher erhält die Ur-energy-Aktie in diesem Fall eine "Neutral"-Bewertung. Zusammenfassend erhält die Ur-energy-Aktie somit insgesamt ein "Gut"-Rating für die technische Analyse.

Der Relative Strength-Index (RSI) beträgt 51,72, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Dieses Gesamtbild führt zu einem Rating von "Neutral" basierend auf dem RSI.

In Bezug auf die Dividende weist Ur-energy derzeit eine Dividendenrendite von 0 % auf, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 28,2 % im Bereich "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch". Mit einer Differenz von lediglich 28,2 Prozentpunkten ergibt sich daher die Einstufung als "Schlecht" bezüglich der ausgeschütteten Dividende.