Ur-Energy Aktie: Tut sie es schon wieder?

Die Ur-Energy-Aktie hat in den letzten Tagen eine Kurssteigerung verzeichnet, wobei der gleitende Durchschnittskurs bei 1,42 USD liegt, während der aktuelle Kurs bei 1,45 USD liegt. Dies führt zu einer Bewertung von +2,11 Prozent und wird als "Neutral" eingestuft. Im Gegensatz dazu zeigt der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage einen Stand von 1,69 USD, was einem Abstand von -14,2 Prozent entspricht und die Aktie als "Schlecht" bewertet. Insgesamt erhält die Aktie daher eine "Neutral"-Bewertung.

Was die Dividendenrendite betrifft, so liegt diese bei 0 %, was einen niedrigeren Ertrag als der Branchendurchschnitt von Öl, Gas & Kraftstoffverbrauch bedeutet. Dies führt zu einer Bewertung der Dividendenausschüttungspolitik des Unternehmens als "Schlecht".

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in der Internet-Kommunikation hat sich die Stimmung für Ur-Energy in den letzten Wochen deutlich eingetrübt, was zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Jedoch wurde auch eine erhöhte Aktivität in den sozialen Medien gemessen, was auf ein gestiegenes Interesse der Marktteilnehmer hinweist und zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe als "Schlecht" bewertet.

In den letzten zwölf Monaten wurden insgesamt 2 Analystenbewertungen für die Ur-Energy-Aktie abgegeben, wovon 2 Bewertungen "Gut" und keine "Schlecht" oder "Neutral" waren. Dies ergibt ein "Gut"-Rating für die Aktie. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates vor, aber das durchschnittliche Kursziel von 3 USD zeigt ein Aufwärtspotential von 106,9 Prozent, was zu einer "Gut"-Empfehlung führt. Zusammenfassend erhält Ur-Energy somit ein "Gut"-Rating für diesen Punkt der Analyse.