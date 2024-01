Ur-Energy Aktie: Hier braucht man sich keine Sorgen machen!

Analystenbewertung: In den letzten zwölf Monaten wurden 2 positive, 0 neutrale und 0 negative Einschätzungen von Analysten zu Ur-Energy abgegeben, was im Durchschnitt zu einer "Gut"-Bewertung führt. Im letzten Monat gab es keine Aktualisierungen von Analysten zu Ur-Energy. Das durchschnittliche Kursziel für die Aktie basierend auf den Analystenmeinungen liegt bei 3 USD. Dies würde einem Anstieg um 94,81 Prozent vom letzten Schlusskurs (1,54 USD) entsprechen, was als "Gut"-Empfehlung eingestuft wird. Insgesamt erhält die Aktie eine "Gut"-Empfehlung von den Analysten.

Stimmung und Buzz: Trotz genauer Analyse konnten in den letzten Wochen keine starken positiven oder negativen Ausschläge in der Internet-Kommunikation zu Ur-Energy festgestellt werden. Daher wird die Aktie von uns als "Neutral" bewertet. Auch die Diskussionsstärke in den sozialen Medien war in den letzten vier Wochen nicht außergewöhnlich, weshalb Ur-Energy auch in diesem Bereich eine "Neutral"-Bewertung erhält. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Ebene als "Neutral" eingestuft.

Relative Stärke Index: Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse genutzt, um festzustellen, ob eine Aktie überkauft oder überverkauft ist. Für Ur-Energy wurde der RSI auf 7- und 25-Tage-Basis betrachtet. Der RSI7 liegt aktuell bei 33,33 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Daher erhält sie eine "Neutral"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI schwankt weniger stark und liegt bei 55,32, was ebenfalls auf eine "Neutral"-Bewertung für den RSI25 hinausläuft. Insgesamt erhält die Ur-Energy-Aktie daher eine "Neutral"-Bewertung in diesem Bereich.

Branchenvergleich Aktienkurs: Im letzten Jahr erzielte die Aktie eine Rendite von 33,33 Prozent, was 13,07 Prozent über dem Branchendurchschnitt (20,26 Prozent) im Energiesektor liegt. Die durchschnittliche jährliche Rendite für Aktien aus der Branche "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch" beträgt 20,26 Prozent, wodurch Ur-Energy aktuell um 13,07 Prozent über diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.