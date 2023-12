Upwork Aktie: Wunder zur Mittagsstunde!

In den letzten Wochen gab es eine Zunahme an negativen Kommentaren über Upwork in den sozialen Medien, was zu einem negativen Stimmungsbarometer bei den Marktteilnehmern führte. Daher erhält die Aktie von der Redaktion eine "Schlecht"-Bewertung. Die Häufigkeit der Diskussionen über eine Aktie kann anzeigen, ob das Unternehmen derzeit viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. Im Fall von Upwork wurde deutlich mehr diskutiert als üblich, was zu einer steigenden Aufmerksamkeit führte und somit zu einem "Gut"-Rating. Insgesamt ergibt sich somit für die Aktie ein "Schlecht"-Rating.

In den letzten zwölf Monaten wurden insgesamt 3 Analystenbewertungen für die Upwork-Aktie abgegeben, wovon 2 Bewertungen als "Gut" und 1 als "Neutral" eingestuft wurden. Somit ergibt sich ein durchschnittliches "Gut"-Rating für die Upwork-Aktie. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates zu Upwork vor, jedoch ergab sich ein durchschnittliches Kursziel von 13,67 USD, was einem Abwärtspotenzial von -8,34 Prozent entspricht und somit zu einer "Schlecht"-Empfehlung führt. Zusammenfassend erhält Upwork daher ein "Neutral"-Rating in diesem Punkt der Analyse.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Upwork-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 11,24 USD liegt, während der letzte Schlusskurs bei 14,91 USD lag (+32,65 Prozent Unterschied), was zu einem "Gut"-Rating führt. Auch der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage (12,58 USD) liegt unter dem letzten Schlusskurs (+18,52 Prozent), was ebenfalls zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt wird die Upwork-Aktie somit in der einfachen Charttechnik mit einem "Gut"-Rating versehen.

Im Vergleich zum Durchschnittswert der "Professionelle Dienstleistungen"-Branche, der in den letzten 12 Monaten um 74,13 Prozent gestiegen ist, zeigt Upwork eine Underperformance von -58,78 Prozent, was zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie führt. Im Vergleich zur mittleren Rendite des "Industrie"-Sektors von 26,55 Prozent im letzten Jahr lag Upwork um 11,21 Prozent unter diesem Durchschnittswert, was ebenfalls zu einem "Schlecht"-Rating führt.