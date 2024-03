Upwork Aktie: Lieber erstmal abwarten!

Der Aktienkurs von Upwork hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von 15,35 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Professionelle Dienstleistungen"-Branche im Durchschnitt um 5,44 Prozent gestiegen, was bedeutet, dass Upwork im Branchenvergleich eine Outperformance von +9,91 Prozent erreicht hat. Im "Industrie"-Sektor lag die durchschnittliche Rendite bei 212,08 Prozent im letzten Jahr, wobei Upwork um 196,73 Prozent unter diesem Wert lag. Aufgrund der Überperformance im Branchenvergleich und der Unterperformance im Sektorvergleich wird die Aktie in dieser Kategorie als "Neutral" eingestuft.

Die Stimmung rund um Upwork lässt sich neben harten Faktoren wie Bilanzdaten auch durch weiche Faktoren wie die Meinungen auf sozialen Plattformen einschätzen. Unsere Analysten haben festgestellt, dass die Kommentare überwiegend positiv waren. Allerdings wurden in den letzten zwei Tagen hauptsächlich negative Themen diskutiert, wodurch die Aktie in dieser Betrachtung als "Neutral" eingestuft wird.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich aus den letzten 200 Handelstagen ein Durchschnittsschlusskurs von 12,49 USD für die Upwork-Aktie. Der letzte Schlusskurs lag bei 12,62 USD (+1,04 Prozent Unterschied), was zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Der 50-Tages-Durchschnitt liegt aktuell bei 13,95 USD, der letzte Schlusskurs liegt jedoch darunter (-9,53 Prozent), was zu einer "Schlecht"-Bewertung auf kurzfristigerer Basis führt. Insgesamt erhält Upwork in Bezug auf die einfache Charttechnik eine "Neutral"-Bewertung.

Im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt (Professionelle Dienstleistungen) wird Upwork aus fundamentaler Sicht als unterbewertet angesehen. Mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 34,28 liegt die Aktie 37 Prozent unter dem Branchen-KGV von 54,04. Aufgrund dieser fundamentalen Kennzahlen ergibt sich eine "Gut"-Empfehlung für die Aktie.