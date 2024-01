Upwork Aktie: Jetzt geht’s erst richtig los!

In den letzten 12 Monaten haben Analysten Upwork 2 Mal als "Gut", 1 Mal als "Neutral" und 0 Mal als "Schlecht" bewertet. Langfristig erhält das Unternehmen daher von institutioneller Seite aus das Rating "Gut". Im letzten Monat gab es keine Analystenupdates zu Upwork. Die Analysten haben auch den aktuellen Kurs von 14,34 USD betrachtet und erwarten eine Entwicklung von -4,7 Prozent, mit einem mittleren Kursziel von 13,67 USD. Diese Entwicklung wird als "Neutral" eingestuft, was zu einer insgesamt positiven Bewertung durch institutionelle Analysten führt.

In Bezug auf die fundamentale Analyse ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ein wichtiger Indikator. Auf dieser Basis ist Upwork mit einem Wert von 34,28 deutlich günstiger als der Branchendurchschnitt in "Professionelle Dienstleistungen" und daher unterbewertet. Das Branchen-KGV liegt bei 53,73, was einem Abstand von 36 Prozent entspricht. Daher wird der Titel als "Gut"-Empfehlung eingestuft.

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und sozialen Medien bezüglich Upwork ist insgesamt besonders positiv. In den letzten beiden Wochen gab es weder besonders positive noch negative Themen in den Diskussionen, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung führt.

In Bezug auf die Dividende schüttet Upwork im Vergleich zum Branchendurchschnitt in "Professionelle Dienstleistungen" eine niedrigere Dividendenrendite von 0 % aus, was 5,23 Prozentpunkte weniger als der Durchschnitt ist. Dies führt zu der Einstufung als "Schlecht" in Bezug auf die Dividende.