Uptempo heißt neuen Chief Customer Officer willkommen und beauftragt ihn mit der Unterstützung globaler Unternehmen bei der Einführung von Marketing Business Acceleration

Austin, Texas (ots/PRNewswire) -Uptempo, ein führender Anbieter von Marketing-Software für Unternehmen, gab heute die Ernennung von Eric Grunden zum neuen Chief Customer Officer bekannt. In seiner neuen Funktion wird Eric Grunden für das Vorantreiben kundenorientierter Initiativen und für das Sicherstellen des höchsten Service- und Supportniveaus für die Kunden von Uptempo verantwortlich sein. Grunden wird in erster Linie die Unterstützung der Marketingteams von Unternehmen bei der Einführung von Marketing Business Acceleration (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3845811-1&h=3874891820&u=https%3A%2F%2Fwww.uptempo.io%2Fde%2Fmarketing-business-acceleration%2F&a=Marketing+Business+Acceleration) übernehmen – einem neuen Betriebsmodell, das Chief Marketing Officers und ihren Teams operative Klarheit über Pläne, Finanzen, Projekte und Marketingleistung verschafft.„Eric spielt eine Schlüsselrolle beim Bestreben unserer globalen Kundenerfahrungsorganisation, unseren Kunden zum wirtschaftlichen Erfolg zu verhelfen", sagte Mirko Holzer, CEO und Gründer von Uptempo. „Mit seiner nachgewiesenen Erfolgsgeschichte bei der Umsetzung kundenorientierter Strategien wird er unseren Kunden entscheidend bei der Übernahme von Best Practices zur Beschleunigung des Marketinggeschäfts helfen und sie mit unserer Software zum Erfolg führen."Eric bringt mehr als 20 Jahre Erfahrung im Bereich Kundenerfahrung und -erfolg zu Uptempo mit. Zuvor war Eric als Chief Customer Officer bei ResMed tätig, einem führenden Anbieter von medizinischen Geräten und digitalen Gesundheitslösungen, wo er die Transformation der Kundenerfahrungsstrategie leitete. Darüber hinaus konnte er als Führungskraft bei Civitas Learning und Greenway Health auch in anderen schnell wachsenden Geschäften Erfahrung sammeln.„Im Moment sind CMOs gezwungen, ihre Budgets zu kürzen und sich für jeden Dollar an Investitionen zu rechtfertigen", sagte Eric Grunden. „Unsere Produkte und Dienstleistungen müssen einen messbaren Mehrwert in Form von verbesserter Sichtbarkeit, höherer Marketinggeschwindigkeit und agiler Entscheidungsfindung bieten. Genau da liegt mein Fokus."Über UptempoUptempo ist ein weltweit führender Anbieter von Lösungen für Marketingbetrieb und Marketing Resource Management (MRM). Die Uptempo-Plattform unterstützt Marketingexperten bei der Planung, Vorhersage, Investition, Ausführung und Leistungsverbesserung und ermöglicht somit eine sichere Führung, Verkürzung der Markteinführungszeit und Umsatzsteigerung. Uptempo wird von mehr als 625.000 Vermarktern in über 350 führenden Unternehmen verwendet, darunter Autodesk, BestBuy, Daimler, Deutsche Bank und Land O'Lakes. Weitere Informationen finden Sie unter https://www.uptempo.io/de/ (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3845811-1&h=4046549041&u=https%3A%2F%2Fwww.uptempo.io%2Fde%2F&a=https%3A%2F%2Fwww.uptempo.io%2Fde%2F).