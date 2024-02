Upstart Holdings tut es schon wieder?

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Upstart-Aktie derzeit als "Schlecht" eingestuft wird. Der GD200 liegt bei 33,33 USD, was einer Abweichung von -26,46 Prozent entspricht. Auch der GD50 beträgt 35,63 USD, was einer Abweichung von -31,21 Prozent entspricht, was ebenfalls als "Schlecht" eingestuft wird.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet wurde eine unterdurchschnittliche Aktivität und eine negative Änderung der Stimmung für Upstart gemessen. Dies führt zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" in Bezug auf das langfristige Stimmungsbild.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Upstart-Aktie derzeit als "Schlecht" eingestuft wird. Der 7-Tage-RSI beträgt 83,95 Punkte, was auf eine Überkauftheit hinweist, während der 25-Tage-RSI als "Neutral" eingestuft wird.

In den vergangenen zwölf Monaten wurde die Upstart-Aktie von Analysten insgesamt mit einer Einstufung von 1 Gut, 2 Neutral und 2 Schlecht bewertet, was zu einer langfristigen Einstufung als "Neutral" führt. Das Kursziel für die Aktie liegt im Mittel bei 41,5 USD, was einer erwarteten Kursentwicklung von 69,32 Prozent entspricht und somit als "Gut" eingestuft wird. Insgesamt ergibt sich aus der Bewertung der Analysten eine Gesamteinschätzung von "Gut" für die Upstart-Aktie.